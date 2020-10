Cresce ancora il numero dei casi. Impennata di decessi e terapie intensive (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - ancora in crescita la curva epidemica in Italia: si contano oggi 19.644 nuovi casi (ieri 19.143), con 177.669 tamponi, 5 mila meno di ieri. In forte rialzo il numero dei decessi, 151 oggi contro i 91 di 24 ore fa, numeri che fanno tornare alla prima decade di marzo. Il totale delle vittime sale così a 37.210. Impennata anche delle terapie intensive, +79 (ieri +57), che arrivano a 1.128 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 738 unità (ieri 855), e sono 11.287. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora la Lombardia (+4.956), seguita da Veneto (+1.729), Campania (+1.718), Lazio (1.687) e Toscana ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI -in crescita la curva epidemica in Italia: si contano oggi 19.644 nuovi(ieri 19.143), con 177.669 tamponi, 5 mila meno di ieri. In forte rialzo ildei, 151 oggi contro i 91 di 24 ore fa, numeri che fanno tornare alla prima decade di marzo. Il totale delle vittime sale così a 37.210.anche delle, +79 (ieri +57), che arrivano a 1.128 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 738 unità (ieri 855), e sono 11.287. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùla Lombardia (+4.956), seguita da Veneto (+1.729), Campania (+1.718), Lazio (1.687) e Toscana ...

