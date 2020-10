Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' (Di sabato 24 ottobre 2020) Non chiudere bar e ristoranti alle 18, ma inserire differenziazioni in base all'orario di apertura complessivo dei locali. E' una delle richieste delle Regioni al governo illustrata dal presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) Non chiudere bar e18, ma inserire differenziazioni in base all'orario di apertura complessivo dei locali. E' una delle richieste delle Regioni al governo illustrata dal presidente ...

MediasetTgcom24 : Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' #Coronavirusitalia - nicola_vecchio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' #Coronavirusitalia - AlexVittadello : RT @MediasetTgcom24: Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' #Coronavirusitalia - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' #Coronavirusitalia - giorgiogaias : RT @MediasetTgcom24: Covid, Toti: 'No alla chiusura dei ristoranti alle 18 e dei confini' #Coronavirusitalia -