Covid-19, proteste e scontri a Napoli contro chiusure: aggredita la troupe di Sky Tg24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nostro inviato Paolo Fratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a Napoli mentre documentavano la protesta per il blocco notturno deciso dalla regione Campania (LA FOTOGALLERY). Noi raccontiamo ciò che sta accadendo nelle città italiane, manifestazioni comprese. Ma quando queste manifestazioni degenerano in violenza non possiamo far altro che condannarle con forza.

