Coprifuoco in tutta Italia, chiusure alle 18. Cosa può cambiare con un nuovo dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) I casi di contagio da Coronavirus aumentano in Italia. Ieri si è sfiorata quota 20mila. Una situazione che giorno per giorno si fa sempre più delicata. Allo stato attuale il premier Giuseppe Conte continua a escludere l'ipotesi di un nuovo lockdown nazionale. tuttavia la situazione è fluida e in divenire: infatti starebbe maturando in queste ore la decisione per una ulteriore stretta per porre un freno all'avanzata del virus. Già cento scienziati hanno scritto al Presidente della Repubblica Mattarella e a Conte stesso chiedendo misure stringenti. Si starebbero valutando due ipotesi: quella di un Coprifuoco nazionale e la chiusura di bar e ristoranti a partire dalle 18. Inoltre l'ala più intransigente del governo non esclude neanche il lockdown per un ...

