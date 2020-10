Bloccate per Covid le riprese di 'Mission: Impossible 7' con Tom Cruise (Di sabato 24 ottobre 2020) La vera Missione impossibile è riuscire a evitare il coronavirus. E così anche il set di 'Mission: Impossibile 7' con Tom Cruise a Venezia viene bloccato dal Covid che ha colpito 6 membri dello staff. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) La verae impossibile è riuscire a evitare il coronavirus. E così anche il set di ': Impossibile 7' con Toma Venezia viene bloccato dalche ha colpito 6 membri dello staff. ...

repubblica : Venezia, bloccate le riprese di 'Mission impossible' con Tom Cruise per casi sospetti di Covid [aggiornamento delle… - renatobrunetta : #MES Prendiamo questi 37mld ‘sporchi, maledetti e subito’, risorse bloccate solo per ragioni politiche ed ideologic… - fattoquotidiano : Landini al governo: bloccate i licenziamenti o ci mobiliteremo Iscriviti alla newsletter 'Ore 19' per ricevere in… - Eh__tweet : @PieraBelfanti dire chiaro e forte che, per la tenuta democratica del Paese, è indispensabile che le istituzioni re… - gizzi31 : RT @fattoquotidiano: Landini al governo: bloccate i licenziamenti o ci mobiliteremo Iscriviti alla newsletter 'Ore 19' per ricevere in ant… -