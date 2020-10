Alta tensione a Napoli nella prima notte di coprifuoco. Proteste e cariche delle forze dell’ordine. In centinaia in strada contro le misure ordinate da De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Alta tensione a Napoli nella prima sera di “coprifuoco”. Nel capoluogo campano monta la protesta contro le misure restrittive imposte dall’ultima ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca e contro l’imminente lockdown annunciato proprio dal presidente della Regione. Doveva essere un flash mob pacifico, quello che è stato molto sponsorizzato nelle scorse ore sui social e che doveva radunare per lo più gruppi di ragazzi ad un appuntamento fissato nel centro storico a largo San Giovanni Maggiore. Il coro di protesta dei manifestanti ha raggiunto però rapidamente contorni sopra le righe: dopo le 23 la folla si è mossa in direzione del lungomare Caracciolo e verso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020)sera di “”. Nel capoluogo campano monta la protestalerestrittive imposte dall’ultima ordinanza firmata dal governatore Vincenzo Del’imminente lockdown annunciato proprio dal presidente della Regione. Doveva essere un flash mob pacifico, quello che è stato molto sponsorizzato nelle scorse ore sui social e che doveva radunare per lo più gruppi di ragazzi ad un appuntamento fissato nel centro storico a largo San Giovanni Maggiore. Il coro di protesta dei manifestanti ha raggiunto però rapidamente contorni sopra le righe: dopo le 23 la folla si è mossa in direzione del lungomare Caracciolo e verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Alta tensione per ottenere in tamponi a Sarno: medici Usca aggrediti e minacciati Salernonotizie.it Anche Salerno manifesta contro il coprifuoco, contro il lockdown e contro De Luca. Proteste anche a Cava, Nocera ed Eboli.

Giornata ad alta tensione anche a Salerno per il coprifuoco scattato da ieri sera, ma soprattutto per il nuovo lockdown annunciato dal governatore della Campania. Da tutta la provincia in piazza Amend ...

Guerriglia urbana a Napoli, cittadini in rivolta contro il coprifuoco: tensione e scontri con la polizia

Scene di guerriglia urbana a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all'altezza della sede della Regione Campania. E' qui ...

Giornata ad alta tensione anche a Salerno per il coprifuoco scattato da ieri sera, ma soprattutto per il nuovo lockdown annunciato dal governatore della Campania. Da tutta la provincia in piazza Amend ...Scene di guerriglia urbana a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all'altezza della sede della Regione Campania. E' qui ...