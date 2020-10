X Factor 2020 | Blind | il rapper dal cuore tenero | fa commuovere anche Emma VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'autentica commozione del, scelto daper la fase dei Live a X, ha contagiatola sua coach: ecco il. In questo Xdi lacrime se ne sono viste già molte, ma è sempre sorprendente sondare quanto siaildi, ilperugino che è riuscitoquesta volta a far. Non è stata la sua storia difficile, in questo caso, a regalare quei momenti di autentica emozione a quello che ora è ufficialmente uno dei finalisti di X, ma la certezza di avercela fatta. Almeno un po'. ...

MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - PerugiaToday : L'Umbria alla conquista di #XF2020 : i #Melancholia stregano #Agnelli e volano ai 'live' - Samuele_Pirotta : RT @VanityFairIt: C'è qualcuno che non è d'accordo con le scelte dei giudici (vedi Roccuzzo), invece dobbiamo avere fiducia... https://t.c… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 22 ottobre digital e pay: X Factor a 2,8% con le Last Call causa Europa League. Tv8 si accende col Milan… - TwitGinger : Conosciamo meglio i talenti che parteciperanno ai live show di #XF2020! -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Il pubblico, che non è stato presente nella fase eliminatoria di X Factor 2020 (dalle Auditions alla Last Call andata in scena giovedì sera), ha comunque trovato un modo per farsi sentire. Dato che ...Ecco la sesta puntata di X Factor 2020 , Last call, andata in onda giovedì 22 ottobre su Sky e Now Tv. Si esibiscono tutti, quindi Emma dice: "Adesso vado a piangere, di nascosto ...