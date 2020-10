Venezia: si fermano le riprese di Mission: Impossible 7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono appena iniziate e già sospese da ieri, le riprese di Mission Impossible 7 per un possibile caso di Covid-19 nella troupe americana che in questi giorni sta girando a Venezia. Tom Cruise, al via le riprese a VeneziaNiente di ufficiale trapela dalla produzione ma ieri le 150 comparse sono state rimandate a casa fino a data da destinarsi. Nemmeno oggi si gireranno le scene che negli scorsi giorni avevano attirato curiosi e fan per vedere in particolare Tom Cruise saltare da una barca all’altra nei panni dell’agente Ethan Hunk. Già ieri la produzione si lamentava per la Troppa gente, troppi ammiratori e curiosi, e avevano paura per possibili contagi. Ufficialmente non è stata data una motivazione, ma alle comparse è stato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono appena iniziate e già sospese da ieri, ledi7 per un possibile caso di Covid-19 nella troupe americana che in questi giorni sta girando a. Tom Cruise, al via leNiente di ufficiale trapela dalla produzione ma ieri le 150 comparse sono state rimandate a casa fino a data da destinarsi. Nemmeno oggi si gireranno le scene che negli scorsi giorni avevano attirato curiosi e fan per vedere in particolare Tom Cruise saltare da una barca all’altra nei panni dell’agente Ethan Hunk. Già ieri la produzione si lamentava per la Troppa gente, troppi ammiratori e curiosi, e avevano paura per possibili contagi. Ufficialmente non è stata data una motivazione, ma alle comparse è stato ...

VENEZIA. Le riprese di Mission Impossible 7 sono sospese da ieri per un possibile caso di Covid-19 nella troupe americana che in questi giorni sta girando a Venezia. La notizia non è ancora ufficiale, ...

