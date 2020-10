Trump graffia un Biden sulla difensiva (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un po' più costruttivo e cattivo al punto giusto. Il secondo dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden non ha brillato per momenti memorabili, ma – complici anche le nuove regole sui microfoni – ha avuto uno svolgimento tutto sommato più lineare e comprensibile. Moderato dalla giornalista di Nbc News Kristen Welker, il confronto si è dipanato per novanta minuti, con i due contendenti che se le sono date di santa ragione su svariati temi: dalla sanità al clima, passando per la sicurezza nazionale e le accuse personali. Rispetto al duello di settembre, Trump è apparso decisamente più calmo (pur con qualche deciso guizzo di esuberanza), mentre Biden – dal canto suo – ha cercato di ribadire la propria immagine di candidato moderato e preparato, pur ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un po' più costruttivo e cattivo al punto giusto. Il secondo dibattito televisivo tra Donalde Joenon ha brillato per momenti memorabili, ma – complici anche le nuove regole sui microfoni – ha avuto uno svolgimento tutto sommato più lineare e comprensibile. Moderato dalla giornalista di Nbc News Kristen Welker, il confronto si è dipanato per novanta minuti, con i due contendenti che se le sono date di santa ragione su svariati temi: dalla sanità al clima, passando per la sicurezza nazionale e le accuse personali. Rispetto al duello di settembre,è apparso decisamente più calmo (pur con qualche deciso guizzo di esuberanza), mentre– dal canto suo – ha cercato di ribadire la propria immagine di candidato moderato e preparato, pur ...

Secondo la Cnn i sondaggi premiano il democratico ma sono da prendere con le pinze. Nel 2016 l’aveva sempre spuntata Hillary. Il presidente ha cercato il più possibile di sminuire i dati della pandemi ...

Obama graffia Trump "Si comporta da zio pazzo"

"Donald Trump – attacca – è come uno zio pazzo che tratta la presidenza come un reality show. Mente ogni giorno, minaccia la democrazia e ha rovinato la reputazione del Paese nel mondo. È incompetente ...

