Star Trek: Discovery 3x02, recensione: il ritorno dell’equipaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) recensione del secondo episodio della terza stagione di Star Trek: Discovery, incentrato sul destino dell'omonima astronave. La scorsa settimana, complice un titolo provvisorio dell'episodio su Netflix, avevamo parlato della premiere di stagione come di una prima parte di un episodio più lungo. Nel mentre l'appellativo è cambiato, ma come potrete leggere in questa recensione di Star Trek: Discovery 3x02 il senso è rimasto quello: il secondo capitolo della terza annata è la metà conclusiva di un racconto bipartito, che passa da Michael Burnham, protagonista assoluta del primo episodio, all'equipaggio della Discovery (con conseguente piccola modifica nei titoli di testa, che aggiungono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)del secondo episodio della terza stagione di, incentrato sul destino dell'omonima astronave. La scorsa settimana, complice un titolo provvisorio dell'episodio su Netflix, avevamo parlato della premiere di stagione come di una prima parte di un episodio più lungo. Nel mentre l'appellativo è cambiato, ma come potrete leggere in questadiil senso è rimasto quello: il secondo capitolo della terza annata è la metà conclusiva di un racconto bipartito, che passa da Michael Burnham, protagonista assoluta del primo episodio, all'equipaggio della(con conseguente piccola modifica nei titoli di testa, che aggiungono ...

Prima puntata della nuova stagione del nostro live streaming domani alle 16: si parlerà di Star Trek e di distopia con Marcello Rossi e Delos Veronesi.

