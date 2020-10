Salvini: 'Intervenire su formazione e abbassare carico fiscale' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Alcune proposte sono già depositate in Parlamento come la riforma fiscale, flat tax al 15% è legge fino a un tetto di 65.000 euro, doveva aumentare a 100 mila euro soprattutto per giovani e donne espulsi da mondo del lavoro che potrebbero con un minimo capitale reinventarsi. La via come Lega e come centrodestra è questa: semplificazione e riduzione della pressione fiscale. Noi chiediamo al governo di portare un taglio di tasse, scegliessero loro quali. Poi bisogna concentrarsi su tirocini, la riforma dell'apprendistato, elevando i limiti d'età. Intervenire su formazione professionale e abbassare il carico fiscale sono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Alcune proposte sono già depositate in Parlamento come la riforma, flat tax al 15% è legge fino a un tetto di 65.000 euro, doveva aumentare a 100 mila euro soprattutto per giovani e donne espulsi da mondo del lavoro che potrebbero con un minimo capitale reinventarsi. La via come Lega e come centrodestra è questa: semplificazione e riduzione della pressione. Noi chiediamo al governo di portare un taglio di tasse, scegliessero loro quali. Poi bisogna concentrarsi su tirocini, la riforma dell'apprendistato, elevando i limiti d'età.suprofessionale eilsono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader ...

mazzanti_giu : RT @vicolodo1: @braveheartmmt @borghi_claudio @d_stevanato Il vulnus con Salvini adesso li orienta a far intervenire la magistratura su ogn… - vicolodo1 : @braveheartmmt @borghi_claudio @d_stevanato Il vulnus con Salvini adesso li orienta a far intervenire la magistratura su ogni cosa... - blondiequeenn : RT @catlatorre: Fontana firma l'ordinanza di 'coprifuoco' dopo che Salvini aveva cercato di bloccare tutto perché 'non convinto'. Mi chied… - Carimbri : RT @catlatorre: Fontana firma l'ordinanza di 'coprifuoco' dopo che Salvini aveva cercato di bloccare tutto perché 'non convinto'. Mi chied… - vincenzolambia4 : RT @catlatorre: Fontana firma l'ordinanza di 'coprifuoco' dopo che Salvini aveva cercato di bloccare tutto perché 'non convinto'. Mi chied… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Intervenire Salvini: 'Intervenire su formazione e abbassare carico fiscale' Adnkronos Salvini: 'Intervenire su formazione e abbassare carico fiscale'

Intervenire su formazione professionale e abbassare il carico fiscale sono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival ...

Lavoro: Salvini, 'intervenire su formazione e abbassare carico fiscale'

Intervenire su formazione professionale e abbassare il carico fiscale sono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival ...

Intervenire su formazione professionale e abbassare il carico fiscale sono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival ...Intervenire su formazione professionale e abbassare il carico fiscale sono gli unici antidoti a un periodo che è assolutamente complicato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival ...