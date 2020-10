Rosalinda Celentano, l’intervista shock: “Ho baciato due attrici etero” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Durante un’intervista Rosalinda Celentano ha raccontato alcune storie della sua vita sentimentale, sostenendo di aver baciato due attrici etero. Rosalinda Celentano è una delle concorrenti più in vista di questa… Questo articolo Rosalinda Celentano, l’intervista shock: “Ho baciato due attrici etero” è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Durante un’intervistaha raccontato alcune storie della sua vita sentimentale, sostenendo di averdueetero.è una delle concorrenti più in vista di questa… Questo articolo, l’intervista: “Hodueetero” è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Rosalinda Celentano è una delle concorrenti più in vista di questa edizione di Ballando con le stelle. Durante il programma condotto da Milly Carlucci infatti la figlia di Adriano Celentano e Claudia ...

