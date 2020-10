Roma, i bus Atac continuano a bruciare ma l’Azienda rassicura: «Casi in calo del 65%». Ecco la lista dei ‘flambus’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) continuano a bruciare i mezzi Atac a Roma ma l’Azienda rassicura nei numeri che sarebbero “in calo“. «Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto i Casi di vetture distrutte dalle fiamme dall’inizio dell’anno, in calo di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018», scrive Atac in una nota. Il comunicato arriva a margine dell’ultimo episodio, registrato per l’appunto ieri: i vigili del fuoco – con 3 mezzi (tra i quali un’autobotte) – sono intervenuti in Piazza Pio XI, all’altezza del civico 76, per domare l’incendio scoppiato sull’autobus della linea 881 che è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020)i mezzima l’Aziendanei numeri che sarebbero “in“. «Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto idi vetture distrutte dalle fiamme dall’inizio dell’anno, indi circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018», scrivein una nota. Il comunicato arriva a margine dell’ultimo episodio, registrato per l’appunto ieri: i vigili del fuoco – con 3 mezzi (tra i quali un’autobotte) – sono intervenuti in Piazza Pio XI, all’altezza del civico 76, per domare l’incendio scoppiato sull’autobus della linea 881 che è stato ...

perché altrimenti su bus e metropolitane pieni le mascherine a bordo non bastano più”. Ad affermarlo in una intervista al Quotidiano nazionale è Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie ...

Decine di studenti in piazza a Cagliari per il sovraffollamento sui pullman. E la protesta blocca in via Roma proprio i mezzi Arst e Ctm che di solito trasportano i ragazzi negli istituti: almeno sei ...

Decine di studenti in piazza a Cagliari per il sovraffollamento sui pullman. E la protesta blocca in via Roma proprio i mezzi Arst e Ctm che di solito trasportano i ragazzi negli istituti: almeno sei ...