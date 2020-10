Palermo, il calendario diventa un rebus: per i rosanero si annuncia un lungo e pesante tour de force (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Si cercano gli «slot» liberi. C’è il rebus calendario, per i rosa si annuncia un lungo tour de force".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su tutte le gare che il Palermo dovrà affrontare una volta rientrato l'allarme Coronavirus. Dopo la partita contro il Potenza - in programma giovedì 29 ottobre alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", la squadra di Roberto Boscaglia sarà attesa da un ciclo di sei partite ogni tre giorni fino al 15 novembre. Dopo la gara contro gli uomini di Somma, infatti, rosanero, ospiteranno la Viterbese, il Catania e la Paganese - rispettivamente 1, 9 e 15 ottobre -, e nel frattempo il 4 andranno a Catanzaro e il 12 in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Si cercano gli «slot» liberi. C’è il, per i rosa siunde".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su tutte le gare che ildovrà affrontare una volta rientrato l'allarme Coronavirus. Dopo la partita contro il Potenza - in programma giovedì 29 ottobre alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", la squadra di Roberto Boscaglia sarà attesa da un ciclo di sei partite ogni tre giorni fino al 15 novembre. Dopo la gara contro gli uomini di Somma, infatti,, ospiteranno la Viterbese, il Catania e la Paganese - rispettivamente 1, 9 e 15 ottobre -, e nel frattempo il 4 andranno a Catanzaro e il 12 in ...

