Napoli, proteste e scontri in piazza: violato il coprifuoco – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuove proteste a Napoli dopo la decisione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di inasprire le misure restrittive per contenere la corsa del Covid-19. Situazione sempre più esplosiva… Questo articolo Napoli, proteste e scontri in piazza: violato il coprifuoco – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuovedopo la decisione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di inasprire le misure restrittive per contenere la corsa del Covid-19. Situazione sempre più esplosiva… Questo articoloinilè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

pomeriggio5 : A Napoli una notte di proteste contro il coprifuoco I ristoratori in collegamento con #Pomeriggio5: 'De Luca annu… - Area51cinqueuno : #Campania Napoli, proteste e tensioni in strada nella prima notte di coprifuoco. Nonostante tutto,tanti continuan… - DamianoMareri : @Corriere Ci sono proteste in tutta Napoli e voi nemmeno mezza parola? Ve lo ricordate di essere il primo quotidiano nazionale? - AlbSovr : RT @catenaaurea66: Napoli si auto-convoca contro il lockdown di De Luca. Ne ero sicura. Io non perderò mai la mia fede in Dio e la mia fidu… - ultimoranet : #Napoli, proteste e tensioni in strada nella prima notte di coprifuoco. Aggiornamenti su -