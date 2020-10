Mystery Breaks | Air New Zealand lancia i viaggi a sopresa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Se il Covid impedisce ancora di spostarsi liberamente tra un Paese e l’altro resta – per ora, almeno – la possibilità di muoversi tra i confini del proprio Stato di residenza: da qui è nata l’idea di una compagnia aerea utile a tenere gli aerei in volo, far girare l’economia nazionale e che fa felici tutti quelli che, nonostante tutto, in piena pandemia vogliono scoprire nuovi posti. Si tratta di Air New Zealand, che ora propone i Mystery Breaks.