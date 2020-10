Manifestazione a Napoli contro le restrizioni di De Luca (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone sono scese in piazza a Napoli per protestare contro la decisione del Governatore De Luca che ha imposto il coprifuoco. Napoli – Il capoluogo partenopeo non ci sta e scende per strada. In centinaia si sono ritrovati davanti alla sede dell’Università Orientale, per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown avanzati da De Luca. Napoli, cori e striscioni contro il coprifuoco I manifestanti sono partiti dal centro storico e hanno raggiunto il lungomare. Presidio a largo San Giovanni Maggiore, uno dei luoghi simbolo della movida. I manifestanti hanno mostrato uno striscione “Tu ci chiudi, tu ci paghi“, attaccando il governatore campano De Luca e il governo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone sono scese in piazza aper protestarela decisione del Governatore Deche ha imposto il coprifuoco.– Il capoluogo partenopeo non ci sta e scende per strada. In centinaia si sono ritrovati davanti alla sede dell’Università Orientale, per protestareil coprifuoco e la prospettiva di lockdown avanzati da De, cori e striscioniil coprifuoco I manifestanti sono partiti dal centro storico e hanno raggiunto il lungomare. Presidio a largo San Giovanni Maggiore, uno dei luoghi simbolo della movida. I manifestanti hanno mostrato uno striscione “Tu ci chiudi, tu ci paghi“, attaccando il governatore campano Dee il governo ...

