Lazio-Bologna, Mihajlovic: "Barrow non al meglio, domani servirà coraggio. Hickey? E' uno con le palle"

Il Bologna scalda i motori in vista della sfida di domani sera contro la Lazio. Dopo due sconfitte di fila, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è decisa a trovare riscatto contro i biancocelesti - reduci dalla straordinaria vittoria in Champions con il Borussia Dortmund - nella sfida dell'"Olimpico" valida per la quinta giornata di Serie A. Una sfida presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara proprio dal tecnico della compagine emiliana."Il coraggio non va mai messo da parte, anzi proprio in certe situazioni ne serve ancora di più per limitare la paura. Più coraggio hai e meno paura senti. De Silvestri si è allenato e anche se ha avuto una piccola distorsione sarà della gara. Ce la dovrebbe fare ma ...

