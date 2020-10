Lazio al collasso. Caos tamponi, Asl sovraccariche, i positivi si gestiscono da soli. Una vergogna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le avvisaglie del sistema in tilt nel Lazio c’erano già tutte. Lo documentava molto bene il fondo di Massimo Giannini dal letto d’ospedale. “L’odissea tamponi al drive in è una vergogna nazionale – aveva scritto Giannini – in una regione come il Lazio dura da mesi e ancora non è chiaro quali strutture private siano abilitate a fare che cosa, tra test antigenici e molecolari, e mentre famiglie con bambini fanno le file di notte in automobile, un assessore che Zingaretti farebbe bene a cacciare domattina stessa vaneggia di “psicosi”: di chi è la colpa?”. Caos Lazio, il servizio di Piazza Pulita E’ passata quasi una settimana e la situazione è addirittura peggiorata. Se ne è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le avvisaglie del sistema in tilt nelc’erano già tutte. Lo documentava molto bene il fondo di Massimo Giannini dal letto d’ospedale. “L’odisseaal drive in è unanazionale – aveva scritto Giannini – in una regione come ildura da mesi e ancora non è chiaro quali strutture private siano abilitate a fare che cosa, tra test antigenici e molecolari, e mentre famiglie con bambini fanno le file di notte in automobile, un assessore che Zingaretti farebbe bene a cacciare domattina stessa vaneggia di “psicosi”: di chi è la colpa?”., il servizio di Piazza Pulita E’ passata quasi una settimana e la situazione è addirittura peggiorata. Se ne è ...

