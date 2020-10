I segni zodiacali che provocano grandi delusioni in amore. Sei tra loro? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non è mai facile superare le delusioni in amore, specie per alcuni di noi che cercano sempre il conforto di una persona al proprio fianco. Alcuni segni zodiacali riescono a ricominciare subito da zero, come se l’ex partner non fosse mai esistito, altri invece ci mettono secoli per proseguire lungo una nuova direzione. Sei per caso fra questi? Bene, allora non ti resta altro che leggere il nostro articolo. Siamo sicuri che avrai le risposte in merito che cercavi da tanto, troppo tempo. Iniziamo. Gemelli Il gemelli sa essere sempre entusiasta e mantiene sempre al top il suo umore. Usa qualcosa di intimo e divertente per tirarsi su. A volte però si tratta di un segno che soffre, come dire, in silenzio. Ama fare i conti con sé stesso e agisce di conseguenza. Troverà un nuovo partner poco ... Leggi su virali.video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non è mai facile superare lein, specie per alcuni di noi che cercano sempre il conforto di una persona al proprio fianco. Alcuniriescono a ricominciare subito da zero, come se l’ex partner non fosse mai esistito, altri invece ci mettono secoli per proseguire lungo una nuova direzione. Sei per caso fra questi? Bene, allora non ti resta altro che leggere il nostro articolo. Siamo sicuri che avrai le risposte in merito che cercavi da tanto, troppo tempo. Iniziamo. Gemelli Il gemelli sa essere sempre entusiasta e mantiene sempre al top il suo umore. Usa qualcosa di intimo e divertente per tirarsi su. A volte però si tratta di un segno che soffre, come dire, in silenzio. Ama fare i conti con sé stesso e agisce di conseguenza. Troverà un nuovo partner poco ...

