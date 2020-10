Grande Fratello Vip: Adua Del Vesco è incinta? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco (Us Endemol Shine) Adua Del Vesco, volente o nolente, è al centro di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta però non si tratta delle sue presunte storie d’amore o del suo passato collegato all’Ares, ma di ben altro. L’attrice, nelle scorse ore, ha confidato di avere un ritardo. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria così le hanno consigliato di effettuare un test di gravidanza per togliersi ogni eventuale dubbio. Durante la confidenze con Dayane Mello e madre e figlia, alle quali si è aggiunto anche Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ha raccontato di aver consumato un rapporto protetto, poco prima di entrare nella casa più spiata di Italia, con il suo attuale ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta eDel(Us Endemol Shine)Del, volente o nolente, è al centro di questa edizione delVip. Questa volta però non si tratta delle sue presunte storie d’amore o del suo passato collegato all’Ares, ma di ben altro. L’attrice, nelle scorse ore, ha confidato di avere un ritardo. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria così le hanno consigliato di effettuare un test di gravidanza per togliersi ogni eventuale dubbio. Durante la confidenze con Dayane Mello e madre e figlia, alle quali si è aggiunto anche Tommaso Zorzi,Delha raccontato di aver consumato un rapporto protetto, poco prima di entrare nella casa più spiata di Italia, con il suo attuale ...

