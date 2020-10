GF Vip | scontro Zorzi-Gregoraci «Tommaso | tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cu*o dalla mattina alla sera»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Elisabetta- GF Vip 5 (US Endemol Shine) Nelle scorse ore, un videomessaggio di Matilde Brandi ha seminato zizzania traed Elisabettanella casa del Grande Fratello Vip. Risentito per le parole della romana, che gli ha ‘consigliato’ di fare un passo indietro e smetterla di fare la prima donna ad ogni costo, il ‘prezzemolino’ milanese ha cercato di difendersi da tale accusa, dando della falsaBrandi sia per il discorso contro di lui, sia per alcune esternazioni nei confronti di Maria Teresa Ruta (“Sei un’attrice che si è studiata il copione da casa“), Guenda Goria (“Fai qualcosa altrimenti sarai sempre ela figlia di Maria Teresa“) e Stefania Orlando (“Hai preferito il ...