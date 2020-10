GF Vip 5, Tommaso Zorzi sfotte Tinì Cansino di Uomini e Donne: “Ruba cachet” (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ironizza su Tinì Cansino Senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto di questa quinta stagione del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. Nella serata di mercoledì, gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 si sono messi a parlare dei meccanismi che ci sono dietro il dating show di Maria De Filippi. I concorrenti hanno fatto una serie di domande ad Andrea Zelletta, ex tronista. In poche parole gli hanno chiesto dei particolari sui relativi compensi, alle segnalazioni e alle esterne che i tronisti fanno con le corteggiatrici. Inoltre, Tommaso Zorzi e l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli hanno imitato lo storico opinionista Gianni Sperti. Subito dopo, però, il rampollo meneghino ha menzionato ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 ottobre 2020)ironizza su TinìSenza ombra di dubbio, il protagonista assoluto di questa quinta stagione del Grande Fratello Vip è. Nella serata di mercoledì, gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 si sono messi a parlare dei meccanismi che ci sono dietro il dating show di Maria De Filippi. I concorrenti hanno fatto una serie di domande ad Andrea Zelletta, ex tronista. In poche parole gli hanno chiesto dei particolari sui relativi compensi, alle segnalazioni e alle esterne che i tronisti fanno con le corteggiatrici. Inoltre,e l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli hanno imitato lo storico opinionista Gianni Sperti. Subito dopo, però, il rampollo meneghino ha menzionato ...

infoitcultura : Un messaggio romantico per Tommaso Zorzi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : Aereo per Tommaso Zorzi con un messaggio romantico da uno spasimante | Grande Fratello Vip Diretta - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, l’appello di Tommaso Zorzi a Barbara d’Urso: “Scopri chi è Simone” (video) - K94Pamy : @EliaAntonella Devi dire a Tommaso gentilmente che questo Simone esiste, non è un vip, non serve la d’urso!?? #GFVIP - DiegoVella4 : GF Vip 5, Oppini vicino a Zorzi per strategia? Anche la Gregoraci vorrebbe ‘limonarsi’ Tommaso per i follower… -