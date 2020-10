Genoa | Maran | “Contro l’Inter chiedo personalità ai ragazzi”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildomani affronterà l'Inter e in vista della sfida, il tecnico rossoblu Rolandoha parlato ai microfoni diChannel: "Contro la squadra nerazzurra ai ragazzipersonalità, il coraggio per andare a fare le cose che abbiamo provato. Credo che ci sia da parte nostra la voglia di determinare in una partita con mille difficoltà per il momento che stiamo vivendo e per la caratura tecnica dell'avversario. Al di là di tutto, dobbiamo essere concentrati su noi stessi, cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche e uscire dal campo non lasciando nulla di intentato. Questo penso sia l'aspetto principale. Per domani sto valutando alcune cose perchè dai ragazzi mi attendo alcune risposte. Domani mattina faremo la rifinitura per vedere chi sarà ...