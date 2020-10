Formula 1 Gp Portogallo 2020 | Bottas domina le libere Leclerc quarto

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? #Hamilton detta già il passo (-45’ ?? #FP1) ?? #Leclerc tra le due #Mercedes malgrado un testacoda Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Seconda bandiera rossa (-20’ ?? #FP2) Contatto Stroll-Verstappen in curva 1: il canadese finisce nella ghiaia Il L… - monica_vecchi : F1, GP Portogallo: prove libere a Bottas e buona Ferrari con Leclerc 4° e Vettel 6° | Sky Sport - paoloangeloRF : Formula 1, GP Portogallo: prove libere a Bottas e buona Ferrari con Leclerc 4° e Vettel 6° | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Portogallo

Seconde libere in vista del Gp del Portogallo nel segno della Mercedes di Valtteri Bottas. In una sessione caratterizzata da due sospensioni (incendio alla Alpha Tauri di Gasly e collisione tra Red ...E’ ancora il finlandese il più veloce nella seconda sessione di libere, caratterizzata da ben due bandiere rosse per altrettanti incidenti Così come accaduto nelle FP1, anche nelle FP2 è la Mercedes ...