E’ caos | scoppia la rivolta | migliaia di persone in strada Video

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ila fine articolo. A circa mezz’ora dal “coprifuoco” che scatterà stasera alle 23 per la prima volta in Campania, le strade del centro storico di NAPOLI si presentano ancora affollate soprattutto di giovani. In particolare a largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, luogo di ritrovo per i frequentatori della movida del centro storico, si sono raccolte diverse centinaia diper protestare contro le misure restrittive decise dal governatore campano Vincenzo De Luca. (Continua..) La situazione a Napoli Fumogeni e striscioni, tra i quali “La salute è la prima cosa ma senza soldi non si cantano messe” sono stati esposti dai manifestanti che hanno deciso di muoversi in corteo, forma di manifestazione attualmente vietata da un’ordinanza della Regione Campania. De Luca chiude la ...