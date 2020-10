Covid-19, Attilio Fontana annuncia: “No al lockdown nazionale” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è espresso in merito a una possibile chiusura a livello nazionale. Il Governatore fa un appello ai suoi cittadini. Il Presidente della… Questo articolo Covid-19, Attilio Fontana annuncia: “No al lockdown nazionale” è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Lombardia,, si è espresso in merito a una possibile chiusura a livello nazionale. Il Governatore fa un appello ai suoi cittadini. Il Presidente della… Questo articolo-19,: “No alnazionale” è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è espresso in merito a una possibile chiusura a livello nazionale. Il Governatore fa un appello ai suoi cittadini. Attilio Fontana (Fonte ...

«Dobbiamo fate di tutto per impedire un lockdown nazionale»,è la replica del governatore lombradi Attilio Fontana. Senza misure forti, tra due settimane le morti per Covid-19 potrebbero superare 400: ...

