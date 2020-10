Conte | “Scongiurare lockdown generalizzato | scuole e posti di lavoro aperti”

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – "Tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio il tessuto produttivo. Dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attivita' produttiva come pure delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un lockdown generalizzato". Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di un messaggio al Festival del Lavoro.