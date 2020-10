Conte, “Dobbiamo scongiurare nuovo lockdown, dobbiamo rimanere vigili, pronti a intervenire” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Festival del Lavoro: “dobbiamo evitare un secondo lockdown, dobbiamo rimanere vigili”. Intervenuto al Festival del Lavoro, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche inevitabilmente dell’aumento dei casi di coronavirus sul territorio nazionale ribadendo l’invito ad osservare e rispettare le regole per evitare un nuovo lockdown. Giuseppe ConteL’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Festival del Lavoro: “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i lavoratori” “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i lavoratori, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeal Festival del Lavoro: “evitare un secondo”. Intervenuto al Festival del Lavoro, il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato anche inevitabilmente dell’aumento dei casi di coronavirus sul territorio nazionale ribadendo l’invito ad osservare e rispettare le regole per evitare un. GiuseppeL’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppeal Festival del Lavoro: “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i lavoratori” “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i lavoratori, ...

