Condizioni di estrema povertà già prima della pandemia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I bambini sono circa un terzopopolazione globale, ma rappresentano più o meno la metà di coloro che vivono in povertà. Cosa significa questo? Che i bambini hanno più del doppio delle probabilità di vivere in povertàrispetto agli adulti (il 17,5% dei bambini rispetto al 7,9% degli adulti) e, più piccoli sono, più sono colpiti: circa il 20% di tutti i bambini al di sotto dei 5 anni nei paesi in via di sviluppo vive in famigliemente povere.Secondo l’ultimo studio del GruppoBanca Mondiale e dall’UNICEF, Global Estimates of Children in Monetary Poverty: An Update(“Stime globali dei bambini in povertà economica: un aggiornamento”), circa 1 bambino su 6 – ovvero 356 milioni a ...