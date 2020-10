Bonus PC | ecco tutte le novità a riguardo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Entro qualche settimana sarà a disposizione delle famiglie la prima tranche diper l’acquisto di abbonamenti internet e per i computer in comodato d’uso. Entro qualche settimana sarà a disposizione delle famiglie la prima tranche di. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in Parlamento. Le famiglie a basso reddito potranno contare su un voucher complessivo di 500 euro. Questo importo è suddiviso in due parti per Isee sotto i 20mila euro. L’incentivo non vale per gli acquisti diretti di device ma soltanto per piani di connettività e comodato d’uso. I livelli di Isee Ilpuò arrivare ad un importo complessivo di 500 euro, se a richiedere il voucher saranno le famiglie con un Isee al di sotto di 20.000 euro. Potrà ...

