Atp Colonia 2 2020 | Sinner piega Simon in tre set e vola in semifinale

Jannik Sinner vola in finale nel torneo Atp di Colonia 2 2020. Il tennista altoatesino vince in tre set 6-3 0-6 6-4 una tesissima sfida contro il francese Gilles Simon, valevole per i quarti di finale della manifestazione tedesca o ora attende il vincente della partita tra Alexander Zverev e Adrian Mannarino. Il francese si rende subito protagonista di alcune ottime risposte al servizio dell'azzurro, tanto da riuscire ad ottenere il primo break dell'incontro, ma la reazione di Jannik non si fa attendere e nel game successivo realizza il punto del contro-break. Di lì in poi l'altoatesino cambia marcia, infatti nel quarto game mette a referto il break che gli consente di dare una svolta al match e, dopo aver annullato ben quattro palle break al suo avversario, di chiudere sul

