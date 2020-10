Aborto, in Polonia diventa totalmente illegale anche per i feti malformati (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fonte: https://www.bossy.it/blackmonday-dovremmo-tutti-sostenere-il-diritto-allAborto-in-Polonia.htmlLa Corte Costituzionale di Varsavia vieta l’Aborto nello stato polacco. Da oggi, anche per malformazioni e malattie croniche, i feti dovranno continuare a vivere Nuova stretta dello stato polacco sul tema dell’Aborto. La Corte Costituzionale ha di fatto proibito, quasi totalmente, la perdita volontaria del feto in età gestazionale. Tale fatto diventa quindi reato punibile penalmente. In uno stato, dove giusto l’anno scorso la conta delle pratiche d’Aborto è poco sopra le 1100 unità, arriva la decisione restrittiva. Facendo corso ad una richiesta avanzata da circa 119 deputati, l’Alta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fonte: https://www.bossy.it/blackmonday-dovremmo-tutti-sostenere-il-diritto-all-in-.htmlLa Corte Costituzionale di Varsavia vieta l’nello stato polacco. Da oggi,per malformazioni e malattie croniche, idovranno continuare a vivere Nuova stretta dello stato polacco sul tema dell’. La Corte Costituzionale ha di fatto proibito, quasi, la perdita volontaria del feto in età gestazionale. Tale fattoquindi reato punibile penalmente. In uno stato, dove giusto l’anno scorso la conta delle pratiche d’è poco sopra le 1100 unità, arriva la decisione restrittiva. Facendo corso ad una richiesta avanzata da circa 119 deputati, l’Alta ...

ilpost : In Polonia è stato vietato l’aborto anche in caso di malformazioni del feto - SirDistruggere : In Polonia oggi è stata emessa una sentenza storica: è vietato l'aborto anche in caso di gravi malformazioni fetali… - fattoquotidiano : Aborto, la Polonia lo vieta anche in caso di malattie e malformazione del feto. Federazione donne: “È un’infamia de… - gabrielepx : RT @FrancesDiBi: Questo articolo, per scelta di ?@domanigiornale?, è senza paywall: aiutateci a farlo circolare, perché la destra polacca s… - ElisabettaFuso : RT @FrancesDiBi: Questo articolo, per scelta di ?@domanigiornale?, è senza paywall: aiutateci a farlo circolare, perché la destra polacca s… -