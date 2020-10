Suarez, maledizione Bayern: 14 gol incassati in due partite (Di giovedì 22 ottobre 2020) Luis Suarez è stato colpito dalla maledizione Bayern Monaco Luis Suarez non ha un grandissimo rapporto con il Bayern Monaco. Anzi, si porta dietro una maledizione cominciata solo due mesi fa e che ieri si è arricchita di un altro capitolo. Era agosto, quando il Pistolero perdeva clamorosamente 8-2 contro i bavaresi con il Barcellona. Adesso Suarez veste la maglia dell’Atletico Madrid, ma col Bayern il conto è aumentato. Nella partita ieri dell’Allianz Arena, i Colchoneros hanno perso 4-2 facendo arrivare a 12 le reti incassate dall’uruguaiano in soli due mesi contro i tedeschi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Luisè stato colpito dallaMonaco Luisnon ha un grandissimo rapporto con ilMonaco. Anzi, si porta dietro unacominciata solo due mesi fa e che ieri si è arricchita di un altro capitolo. Era agosto, quando il Pistolero perdeva clamorosamente 8-2 contro i bavaresi con il Barcellona. Adessoveste la maglia dell’Atletico Madrid, ma colil conto è aumentato. Nella partita ieri dell’Allianz Arena, i Colchoneros hanno perso 4-2 facendo arrivare a 12 le reti incassate dall’uruguaiano in soli due mesi contro i tedeschi. Leggi su Calcionews24.com

Luis Suarez non ha un grandissimo rapporto con il Bayern Monaco. Anzi, si porta dietro una maledizione cominciata solo due mesi fa e che ieri si è arricchita di un altro capitolo. Era agosto, quando

Suarez e la "maledizione" Bayern Monaco: 12 gol incassati in Champions in due gare.

Per Suarez una vera e propria maledizione che non è certo passata inosservata sui social. Per il Pistolero, contando le due gare contro i bavaresi, sono ben 12 i gol subiti

Luis Suarez non ha un grandissimo rapporto con il Bayern Monaco. Anzi, si porta dietro una maledizione cominciata solo due mesi fa e che ieri si è arricchita di un altro capitolo. Era agosto, quando ...Per Suarez una vera e propria maledizione che non è certo passata inosservata sui social. Per il Pistolero, contando le due gare contro i bavaresi, sono ben 12 i gol subiti