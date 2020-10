Roma | controlli anti-assembramento | scattano le sanzioni

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 136 le persone identificate nell’ambito deidisposti con ordinanza dal Questore per il rispetto della normativa a contrasto della diffusione del COVID 19. Nel corso del servizio, al quale hanno partecipato agenti del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli e unità del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, sono stati effettuatiin Largo Beato Placido Riccardi, via Corinto e nella stazione della metropolitana linea B, fermata Basilica San Paolo. Ad essere sanzionate per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale, 2 persone e 5 prostitute. 4 gli esercizi commerciali controllati nel corso dell’operazione. su Il Corriere della Città.

