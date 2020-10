Purdue Pharma | produttrice del farmaco oppioide Oxycontin | si è dichiarata colpevole di tre reati federali

(Di giovedì 22 ottobre 2020), la società farmaceutica statunitensedel, si è dichiaradi trein un’inchiesta penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver causato la crisi sanitaria nazionale da dipendenza da oppioidi.

Purdue Pharma, l'azienda produttrice dell'OxyContin, ha accettato di dichiararsi colpevole di aver promosso l'antidolorifico che ha causato la crisi da oppiacei nella quale sono morti oltre 450 mila a ...