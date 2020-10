Motorola One Macro, smartphone di fascia media con sconto del 33% su Amazon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se volete un camera phone più che valido, con una buona scheda tecnica complessiva a un prezzo da dispositivo di fascia bassa, date un’occhiata all’offerta di oggi su Amazon: il Motorola One Macro, smartphone con quattro fotocamere e buona scheda tecnica complessiva, è disponibile a 139,99 euro anziché 209,99, grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare 70 euro. Gradevole nell’aspetto pur senza avere un design rivoluzionario, One Macro ha un frontale con cornici sottili, quasi interamente dominato dallo schermo, anche grazie alla scelta di Motorola di adottare un notch frontale a goccia per lasciare più spazio possibile ai contenuti. Lo smartphone utilizza un pannello MaxVision di tipo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se volete un camera phone più che valido, con una buona scheda tecnica complessiva a un prezzo da dispositivo dibassa, date un’occhiata all’offerta di oggi su: ilOnecon quattro fotocamere e buona scheda tecnica complessiva, è disponibile a 139,99 euro anziché 209,99, grazie allodel 33% che fa risparmiare 70 euro. Gradevole nell’aspetto pur senza avere un design rivoluzionario, Oneha un frontale con cornici sottili, quasi interamente dominato dallo schermo, anche grazie alla scelta didi adottare un notch frontale a goccia per lasciare più spazio possibile ai contenuti. Loutilizza un pannello MaxVision di tipo ...

