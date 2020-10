Lecce | abusi e sigarette spente su bimbo di 3 anni | condannati padre e zio

Leggi su urbanpost

Giovedì 22 ottobre 2020 –e violenze su minore.e zio picchiavano un bambino di trequando reagiva alle loro prepotenze. A volte spegnendo cicce di sigaretta sul corpo, altre percuotendolo con calci e pugni; talvolta il piccolo veniva addirittura ricoperto di sputi ed escrementi. Sevizie raccapriccianti emergono dai verbali: un dramma familiare che si è consumato nel Salentino. Oggi però non solo si è scritta la parola fine ad un incubo durato mesi, la giustizia ha presentato pure il conto: ottodi carcere per ile ottoe quattro mesi per lo zio, ambedue di un comune di Galatina.