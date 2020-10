La migliore amica di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore contro Arianna David a Mattino 5: ‘Tutte bugie’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, è di nuovo al centro dell’attenzione e non solo per la sua storia con Pierpaolo Pretelli. A Mattino 5, si è parlato di nuovo del famoso fidanzato segreto della soubrette ed è intervenuta anche la migliore amica di Elisabetta per stoppare alcune voci. L’Avvocato della Gregoraci contro Arianna David Tutto era nato quando Arianna David, ex Miss Italia, aveva prima lasciato un’intervista a Nuovo, in cui diceva che Flavio Briatore era ancora innamorato della ex moglie, e poi aveva insinuato che la Gregoraci fosse davvero fidanzata con Stefano Coletti. La ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip 5, è di nuovo al centro dell’attenzione e non solo per la sua storia con Pierpaolo Pretelli. A5, si è parlato di nuovo del famoso fidanzato segreto della soubrette ed è intervenuta anche ladiper stoppare alcune voci. L’Avvocato dellaTutto era nato quando, ex Miss Italia, aveva prima lasciato un’intervista a Nuovo, in cui diceva cheera ancora innamorato della ex moglie, e poi aveva insinuato che lafosse davvero fidanzata con Stefano Coletti. La ...

