Juventus, altro che punizione: record storico per Fourneau (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ successo di tutto in Crotone-Juventus: Francesco Fourneau è stato il vero protagonista della partita di sabato sera. Nella gara dell’Ezio Scida l’arbitro romano è stato al centro di molte polemiche, viste le decisioni da lui prese durante il match. Un rigore discutibile e un espulsione molto dubbia hanno infiammato l’anticipo serale della 4a giornata. Idolatrato da tutti gli antijuventini d’Italia, Fourneau è stato impegnato nel turno infrasettimanale di Serie B a Reggio Calabria. Questa decisione ha destato sospetti da parte dei più faziosi. Si è gridato subito al complotto, ipotizzando un declassamento successivo all’aver “penalizzato” la Juventus. E invece così non è. L’arbitro della sezione AIA di Roma 1 ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ successo di tutto in Crotone-: Francescoè stato il vero protagonista della partita di sabato sera. Nella gara dell’Ezio Scida l’arbitro romano è stato al centro di molte polemiche, viste le decisioni da lui prese durante il match. Un rigore discutibile e un espulsione molto dubbia hanno infiammato l’anticipo serale della 4a giornata. Idolatrato da tutti gli antijuventini d’Italia,è stato impegnato nel turno infrasettimanale di Serie B a Reggio Calabria. Questa decisione ha destato sospetti da parte dei più faziosi. Si è gridato subito al complotto, ipotizzando un declassamento successivo all’aver “penalizzato” la. E invece così non è. L’arbitro della sezione AIA di Roma 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus altro Juventus, altro che punizione: record storico per Fourneau TuttoJuve24.it Calciomercato Juve, se Pirlo delude pronta l’alternativa: di chi si tratta

Tuttavia non si può scartare nessuna pista, come quella che intreccia il destino del prossimo Clasico con la Juventus. I bianconeri sono il ... ha risposto che aveva promesso di restare almeno un ...

