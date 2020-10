Il Giro inizia in riva ai laghi di Cancano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo Stelvio non è lungo, è immenso. Un deserto grigio di solitudine e di silenzio, che forse neppure Zandegù osò profanare con una delle sue bestemmie quando una slavina poco ci mancò che travolgesse il gruppo nel ’65. È facile perdere il senso delle proporzioni, i corridori paiono formichine sperse sui tornanti. L’unico che quassù ha saputo mantenere sembianze umane è Fausto Coppi: guardiamo la famosa foto scattata nel ’53 da Tino Petrelli, sembra un gigante mentre cavalca la strada, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo Stelvio non è lungo, è immenso. Un deserto grigio di solitudine e di silenzio, che forse neppure Zandegù osò profanare con una delle sue bestemmie quando una slavina poco ci mancò che travolgesse il gruppo nel ’65. È facile perdere il senso delle proporzioni, i corridori paiono formichine sperse sui tornanti. L’unico che quassù ha saputo mantenere sembianze umane è Fausto Coppi: guardiamo la famosa foto scattata nel ’53 da Tino Petrelli, sembra un gigante mentre cavalca la strada, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Scombinare per ricreare. Hindley vince, Kelderman in rosa. Così lo Stelvio riscrive il Giro d'Italia

O almeno in un grande Giro. Non l’ha avuta Rohan Dennis quando si è messo davanti al gruppo poco dopo metà ascesa e ha iniziato a sparpagliare uomini e ambizioni. Davanti due pariglie: quella della ...

