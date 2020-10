GP Teruel 2020, Vinales: “Abbiamo fatto passi in avanti” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Lo scorso week end abbiamo fatto un bello step in avanti, dobbiamo cercare di approfittare dei punti positivi sulla moto”. Così Maverick Vinales nella conferenza stampa alla vigilia del GP di Teruel. Lo spagnolo della Yamaha è a 12 lunghezze dal leader Mir ed è terzo nella classifica generale. “Ho perso circa 40 punti in tre gare per problemi meccanici ma bisogna affrontare le cose come sono – prosegue – Il nostro team lavora bene, bisogna capire perché a volte non abbiamo prestazioni al top”. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Lo scorso week end abbiamoun bello step in avanti, dobbiamo cercare di approfittare dei punti positivi sulla moto”. Così Mavericknella conferenza stampa alla vigilia del GP di. Lo spagnolo della Yamaha è a 12 lunghezze dal leader Mir ed è terzo nella classifica generale. “Ho perso circa 40 punti in tre gare per problemi meccanici ma bisogna affrontare le cose come sono – prosegue – Il nostro team lavora bene, bisogna capire perché a volte non abbiamo prestazioni al top”.

