Genoa, Faggiano: “La partita contro l’Inter è proibitiva, dobbiamo recuperare più gente possibile” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa perdere la tenuta fisica. La partita contro l’Inter è abbastanza proibitiva, siamo corti di fiato. Ma proveremo a fare del nostro meglio”. Lo ha detto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di TMW Radio. I liguri affronteranno l’Inter a Marassi nel match di sabato alle ore 18. “Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager – ha aggiunto il dirigente rossoblu -. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “cercare dipiùpossibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa perdere la tenuta fisica. Lal’Inter è abbastanza, siamo corti di fiato. Ma proveremo a fare del nostro meglio”. Lo ha detto Daniele, direttore sportivo del, ai microfoni di TMW Radio. I liguri affronteranno l’Inter a Marassi nel match di sabato alle ore 18. “Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager – ha aggiunto il dirirossoblu -. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo ...

