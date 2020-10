F1, Sebastian Vettel: “A differenza di Charles, io non riesco a portare al limite la SF1000. Vorrei un GP sul vecchio Nürburgring” (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’avventura di Sebastian Vettel con la Ferrari si avvia mestamente verso la fine. Il tedesco, demotivato per essere stato scaricato dal Cavallino Rampante e costretto ad arrabattarsi con una monoposto poco competitiva e difficilissima da guidare, sinora ha raccolto la miseria di 17 punti, contro i 63 del compagno di squadra Charles Leclerc. Riuscirà il trentatreenne teutonico ad avere uno scatto d’orgoglio, degno del suo blasone prima che il 2020 finisca? Queste sono le sue sensazioni prima del Gran Premio di Portogallo, che si correrà su una pista completamente nuova per tutti. “Non ho mai corso in Portogallo e sono curioso di girare su questo circuito, che mi sembra davvero entusiasmante perché ha tanti cambi di pendenza e parecchie curve cieche. Per provare a impararlo mi sono messo a cercare ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’avventura dicon la Ferrari si avvia mestamente verso la fine. Il tedesco, demotivato per essere stato scaricato dal Cavallino Rampante e costretto ad arrabattarsi con una monoposto poco competitiva e difficilissima da guidare, sinora ha raccolto la miseria di 17 punti, contro i 63 del compagno di squadraLeclerc. Riuscirà il trentatreenne teutonico ad avere uno scatto d’orgoglio, degno del suo blasone prima che il 2020 finisca? Queste sono le sue sensazioni prima del Gran Premio di Portogallo, che si correrà su una pista completamente nuova per tutti. “Non ho mai corso in Portogallo e sono curioso di girare su questo circuito, che mi sembra davvero entusiasmante perché ha tanti cambi di pendenza e parecchie curve cieche. Per provare a impararlo mi sono messo a cercare ...

