F1, prossima stagione Mick Schumacher su una monoposto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Suggestivo e anche emozionante: la prossima stagione ci sarà un altro Schumacher in F1. Dopo il mitico Michael toccherà al figlio dello sfortunato ferrarista, Mick accomodarsi su una monoposto. Manca ancora l'ufficialità, ma dopo l'annuncio dell'addio di Grosjean e Magnussen gli "indizi" sono sempre più chiari: Mick Schumacher correrà per il team americano Haas, assieme a lui il russo Mazepin. Il figlio del 7 volte campione del mondo era vicino all'Alfa Romeo Racing che punterà ancora sulla coppia Raikkonen-Giovinazzi. Le tappe di avvicinamento di Schumi Jr alla Formula 1 sono passate anche attraverso le prove-esibizioni su alcune monoposto guidate dal papà (la prima volta ad Hockenheim con ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Suggestivo e anche emozionante: laci sarà un altroin F1. Dopo il mitico Michael toccherà al figlio dello sfortunato ferrarista,accomodarsi su una. Manca ancora l'ufficialità, ma dopo l'annuncio dell'addio di Grosjean e Magnussen gli "indizi" sono sempre più chiari:correrà per il team americano Haas, assieme a lui il russo Mazepin. Il figlio del 7 volte campione del mondo era vicino all'Alfa Romeo Racing che punterà ancora sulla coppia Raikkonen-Giovinazzi. Le tappe di avvicinamento di Schumi Jr alla Formula 1 sono passate anche attraverso le prove-esibizioni su alcuneguidate dal papà (la prima volta ad Hockenheim con ...

dove da tempo si dà quasi per scontato l’arrivo di Schumi jr. La decisione di non affidarsi per la prossima stagione alla coppia di piloti formata da Grosjean e Magnussen è stata resa nota dalla Haas ...

Replica e ancora repliche per Rai2 che ha di fatto slittato alcune delle novità annunciate al prossimo gennaio ... ancora a meno che non si voglia ripercorrere il finale della prima stagione per poi ...

