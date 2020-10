Docente positivo al 'Fiani-Leccisotti' di Torremaggiore: lezioni sospese in due classi e studenti in isolamento (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un altro caso di positività nelle scuole. Si tratta di un Docente dell'istituto Fiani-Leccisotti di Torremaggiore. Per tale motivo è stata disposta la chiusura del plesso di via Nenni per consentire ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un altro caso di positività nelle scuole. Si tratta di undell'istitutodi. Per tale motivo è stata disposta la chiusura del plesso di via Nenni per consentire ...

immediatonet : Docente positivo al #Covid a #Torremaggiore, due classi in isolamento fiduciario. Il sindaco rassicura genitori e a… - ArmandoTerminio : @GiulioSantini98 @bovigus1 @FabbioSabatini Con alunno positivo va in isolamento la classe e i docenti restano in se… - GirWebTV : Ultim'Ora Covid a Taranto, Positivo docente Scuola, Istituto Alfieri attiva DAD fino al 23 ottobre -… - cometramonti : @allhailtimothee sono d’accordo con te sulla prima parte, ma preferisco mille volte fare didattica a distanza, con… - Ritagliati_RCdC : #Covid #Bologna C'è un docente positivo alla Scuola dell’Infanzia Testi Rasponi, quartiere Santo Stefano, e l’inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Docente positivo Docente positivo al Covid a Torremaggiore, due classi in isolamento fiduciario. Il sindaco rassicura genitori e alunni: "Situazione sotto controllo" l'Immediato Coronavirus, liceo Fermi di Canosa di Puglia: positivi quattro alunni e un insegnante

Tamponi completati al liceo Fermi di Canosa di Puglia, in provincia di Bari. L’esito è di quattro contagiati tra gli alunni e un docente. A darne notizia è il sindaco Roberto Morra, che in un ...

CONCORSO SCUOLA, RIFONDAZIONE COMUNISTA: “VERGOGNOSA DISCRIMINAZIONE DI CHI E’ IN QUARANTENA O AMMALATO”

L’AQUILA – “Nonostante proteste, presidi, scioperi, appelli e iniziative di tutti i sindacati della scuola per rinviare un concorso, che si poteva anche evitare nella sua forma tradizionale ed espleta ...

Tamponi completati al liceo Fermi di Canosa di Puglia, in provincia di Bari. L’esito è di quattro contagiati tra gli alunni e un docente. A darne notizia è il sindaco Roberto Morra, che in un ...L’AQUILA – “Nonostante proteste, presidi, scioperi, appelli e iniziative di tutti i sindacati della scuola per rinviare un concorso, che si poteva anche evitare nella sua forma tradizionale ed espleta ...