Coronavirus | Zaia non esclude nuove restrizioni | Toti | Genova | per ora chiuse 3 zone | Picco in Germania | 11mila casi

domanigiornale : Il governatore del Veneto al Corriere della Sera: «Già a maggio avevo detto che con la seconda ondata avrei usato l… - bizcommunityit : Coronavirus, Zaia non esclude nuove restrizioni: 'Decideranno i parametri' | Picco in Germania: 11mila i nuovi casi - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia: 'Nuove restrizioni? A decidere sono i parametri' #coronavirus - nestquotidiano : Coronavirus, Zaia “Nuove restrizioni? Decideranno i parametri” - ottopagine : Coronavirus, Zaia 'Nuove restrizioni? Decideranno i parametri' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zaia

Sulle misure possibili afferma che 'sono decisioni dettate da scelte sanitarie e non politiche', a deciderle saranno 'i parametri'. Da zero a 50 siamo tranquilli e poi, via via, con l'aumentare degli ...Luca Zaia non parla di lockdown ... Fa paura l'impennata dei nuovi casi di coronavirus, che corre in tutta Europa. Picco di nuovi contagi in Germania, oltre un milione i malati in Francia e Spagna.