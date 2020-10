Coronavirus, in Piemonte al via l'utilizzo dei test rapidi (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Piemonte inizia da oggi l'utilizzo dei test rapidi per individuare le persone positive al Coronavirus: a renderlo noto è stato il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ininizia da oggi l'deiper individuare le persone positive al: a renderlo noto è stato il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una ...

Torino, 21 ott 18:02 - (Agenzia Nova) - E' salito a 29.613, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus. Sono 171 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dalla ...

Piemonte: test rapidi Covid anche nel VCO

La dotazione complessiva è di 2,4 milioni di test, frutto di una gara indetta in estate insieme alla Regione Veneto: 1 milione è stato già acquistato (600 mila dal Dirmei e 400 mila dalle aziende ...

