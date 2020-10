Continua a crescere il numero di contagi. Isolati oltre 16mila positivi. 136 i morti nelle ultime 24 ore. In sei regioni si registrano più di mille nuovi casi. In aumento anche i ricoveri (Di giovedì 22 ottobre 2020) Crescono ancora i contagi in Italia nelle ultime 24 ore e toccano un nuovo record. Sono 16.079 i casi registrati, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi contagi. Il totale dei tamponi eseguiti è di 170.392 (ieri erano stati 177.848). Il bollettino giornaliero del Ministero della Salute segnala un leggero aumento dei decessi: 136 (+9 rispetto a ieri). Sei le regioni dove si registrano più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 992 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Crescono ancora iin Italia24 ore e toccano un nuovo record. Sono 16.079 iregistrati, inrispetto a ieri quando si erano contati 15.199. Il totale dei tamponi eseguiti è di 170.392 (ieri erano stati 177.848). Il bollettino giornaliero del Ministero della Salute segnala un leggerodei decessi: 136 (+9 rispetto a ieri). Sei ledove sipiù di: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Crescela pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 992 ...

Ultime Notizie dalla rete : Continua crescere Non profit. Il lavoro continua a crescere, ma non come prima La Difesa del Popolo Coronavirus oggi 22 ottobre, bollettino Covid. Tre morti a Bologna

Bologna, 22 ottobre 2020 – Continua a crescere, in maniera piuttosto significativa, il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla ...

Supply Chain ed economia circolare: opportunità e ostacoli da superare

In questo scenario, dunque, gli investimenti nell’ambito dell’economia circolare sono destinati a crescere, anche se in maniera controllata ... consentirà anche di garantirsi approvvigionamenti ...

