Bergoglio choc: "Unioni civili per i gay" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Serena Sartini Svolta del Papa: "Sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia". Tensioni nella Chiesa Chi sono io per giudicare? Lo aveva detto Papa Francesco quasi all'inizio del suo pontificato e ora lo afferma in modo più chiaro, chiedendo che ci sia un riconoscimento legale alle Unioni civili fra gay. «Le persone omosessuali hanno diritto a stare in una famiglia, sono figli di Dio, hanno il diritto ad una famiglia. Nessuno può cacciare qualcuno da una famiglia o rendergli la vita impossibile o infelice per questo. Quello che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile, hanno il diritto di essere legalmente coperti. Io questo lo difendo». L'apertura di Jorge Mario Bergoglio è contenuta nel nuovo film documentario Francesco, del regista Evgeny Afineevsky, ebreo americano di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Serena Sartini Svolta del Papa: "Sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia". Tensioni nella Chiesa Chi sono io per giudicare? Lo aveva detto Papa Francesco quasi all'inizio del suo pontificato e ora lo afferma in modo più chiaro, chiedendo che ci sia un riconoscimento legale allefra gay. «Le persone omosessuali hanno diritto a stare in una famiglia, sono figli di Dio, hanno il diritto ad una famiglia. Nessuno può cacciare qualcuno da una famiglia o rendergli la vita impossibile o infelice per questo. Quello che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile, hanno il diritto di essere legalmente coperti. Io questo lo difendo». L'apertura di Jorge Marioè contenuta nel nuovo film documentario Francesco, del regista Evgeny Afineevsky, ebreo americano di ...

